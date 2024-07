A 49.ª Volta à Madeira em bicicleta, a mais importante e emblemática competição da modalidade do ciclismo regional, foi esta manhã apresentada, uma iniciativa que teve lugar na sede da Direção Regional de Desporto.

Este ano, a competição vai para a estrada de 11 a 14 de Julho, sendo composta por dez equipas, das quais duas do continente e com um pelotão bem reforçado de emblemas regionais, num total de oito equipas e quatro ciclistas individuais, e será disputada em quatro etapas, mantendo assim um figurino competitivo semelhante ao ano anterior.

Esta apresentação para além da presença de Rui Almeida, presidente da Associação de Ciclismo da Madeira, entidade promotora da volta, e entre outros, contou com a presença de David Gomes, Diretor Regional de Desporto, responsável que à margem desta apresentação na ‘casa do desporto’, destacou algumas notas relevantes.

“Desde logo o facto desta prova ser a mais emblemática do ciclismo da Região, uma competição com pergaminhos, uma prova que dá a conhecer aquilo que a nossa ilha tem de melhor, a sua paisagem de montanha e o seu recorte marítimo”.

O Diretor Regional, voltou a frisar o facto da Direção Regional de Desporto ter “honrado os seus compromissos com a Associação de Ciclismo e com o associativismo desportivo, destacando que os compromissos da “época desportiva 2023/2024 estão fechados e encerrados. Foram quase 13 milhões de Euros investidos no desporto madeirense, investimentos extremamente importantes para que o movimento associativo possa dar continuidade aos seus projetos, dando conteúdo e expressão aos seus programas, aos seus planos de ação. Nesta altura, já fechou o período de candidaturas para a época 2024/2025, pelo que a nossa estrutura está a ‘desenhar’ um novo plano de apoios que se adivinha com valores mais altos. O que se augura para a nova época é igualmente uma época muito produtiva em termos de resultados”, concluiu.