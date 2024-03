Universo Paralelo presenteou Feira do Livro do Funchal com “Australopiteco”

O espaço Infantojuvenil da Feira do Livro do Funchal foi, ontem, palco, do espetáculo “Australopiteco” criado pelo grupo Universo Paralelo.

Conforme informa uma nota enviada à redação, este é um espetáculo desenhado para o público infantil, em que quatro crianças se encontram no recreio da escola e debatem as suas semelhanças e diferenças.

“Aqui a narrativa interage com a ficção, histórias reais com episódios imaginários. É através de brincadeiras que as crianças descobrem a felicidade na partilha, nos relacionados pessoais numa busca por um Mundo Perfeito”, continua ainda.

O objetivo deste projeto é mostrar ao público infantil que “é possível discutir todos os assuntos e que o que faz a diferença não é errado, desde que seja feito com respeito”.

“Normalizar temas entendidos como proibidos e contrariar a ideia de que se não for falado não existe. Dar um espaço para que as crianças possam atribuir uma voz aos seus pensamentos e confusões”, aditou ainda.

De assinalar que a estrutura Universo Paralelo foi criada em 2020 e conta com a direção artística de Adriana Melo e Magnum Soares, com o propósito de promover a valorização e exploração de teatro de marionetas, teatro para todo o público e dança-teatro.