O Quinteto de Sopros ‘Solistas OCM’, da Orquestra Clássica da Madeira apresenta-se com o saxofonista Elvis Sousa, em concerto esta quinta-feira, 16 de maio, às 21h30 no Reid´s Palace A Belmond Hotel.

Será, de acordo com a OM, “um concerto com uma programação criteriosa e que se quer inspiradora, com obras com estéticas marcantes na sua origem e no seu período histórico”.

Para este concerto, as obras selecionadas pelo Quinteto de Sopros ‘Solistas OCM’ são de influências francesas de quatro compositores: Bruno Belthoise, Darius Milhaud, Claude Debussy e Jacques Ibert.

Quanto ao convidado para este concerto, o saxofonista Elvis Sousa pertence a uma próspera geração de saxofonistas em Portugal. Elvis foi o único saxofonista português a conseguir, em detrimento de mais de cem estudantes saxofonistas de todo o mundo, a única e restrita vaga anual, em Mestrado ‘Performance’, no Conservatório Nacional Superior de Música e Dança de Paris.

No seu palmarés tem mais de dez prémios em concursos nacionais e internacionais. E desde abril do corrente ano, Elvis passou a ser artista Yamaha.

Elvis Sousa interpretará com o quinteto de sopros, ‘Scaramouche Suite para Saxofone Alto e Quinteto de Sopros’, de Darius Milhaud, com arranjo de D. Steward.

O quinteto ‘Solistas OCM’ é constituído pelos instrumentistas solistas da Orquestra Clássica da Madeira dos naipes dos sopros. Tendo-se apresentado ao longo das últimas duas décadas nas várias temporadas da Orquestra Clássica da Madeira, possui no seu vasto repertório obras de vários compositores nacionais e internacionais, assim como adaptações e arranjos de obras de referência dos vários períodos da história da música. Os seus concertos pautam-se pelas leituras fiéis ao texto, proporcionando momentos de alto nível artístico ao seu público, assim como momentos de descontração com repertórios mais ligeiros que também integram os seus programas.

Com Ana Rita Oliveira na Flauta, Daniel Cuchí no Oboé, Francisco Loreto no Clarinete, Tatiana Martins no Fagote e Péter Víg na Trompa, músicos dedicados e experientes, contribuindo para o sucesso de mais uma temporada da Orquestra Clássica da Madeira que está, há décadas, a marcar a vida cultural na Região.