Os vários espaços da Savoy Signature têm um fim-de-semana com vários eventos destinados a diferentes públicos.

Conheça a programação, para ter ideias para o seu próprio roteiro de diversão.

Restaurante Alambique

Saccharum

Em todas as sextas-feiras de novembro, o Saccharum convida a uma experiência autêntica de fado ao vivo, recriando a atmosfera íntima das casas de fado portuguesas. A noite inclui um delicioso jantar de 3 ou 4 pratos com bebidas da seleção Saccharum, uma bebida de boas-vindas e estacionamento. Inspirado em nomes emblemáticos como Amália Rodrigues, Carminho e Dulce Pontes, o evento celebra a riqueza da cultura portuguesa e a emoção do fado. Uma oportunidade única para vibrar com o verdadeiro espírito da saudade.

Para mais informações e reservas: 291 820 800 | saccharum@savoysignature.com

Onda Azul

Calheta Beach

22.11.2024 | sexta-feira

O Restaurante Culinarium, do hotel Gardens, apresenta no dia 22 de novembro uma noite inesquecível. Uma experiência que combinará os melhores vinhos portugueses com a magia do fado ao vivo, interpretando temas de grandes fadistas.

Com início às 19:30, este jantar vínico conta com uma harmonização perfeita entre gastronomia, vinhos e a alma do fado, num ambiente acolhedor e deslumbrante.

Para mais informações e reservas: 963 138 687 | gardens@savoysignature.com

Piano Lounge

Royal Savoy

22.11.2024 | sexta-feira

As danças de salão regressam ao Royal Savoy para uma noite memorável, cheia de ritmo e elegância, esta sexta-feira, 22 de novembro. A partir das 19h, a combinação de um requintado jantar de 4 pratos com performances eletrizantes de bailarinos experientes promete fascinar, convidando a viver a magia da dança e a juntar-se à pista.

Para mais informações e reservas: 291 213 50 | royal@savoysignature.com

Cloud Bar

NEXT

21.11.2024 | quinta-feira

21:30

Noites de cinema únicas, com o Cine Cloud.

22.11.2024 | sexta-feira

19:30-23:30

Animação ao som do Dj João Garcia

23.11.2024 | sábado

19:30-23:30

Animação ao som do Dj Nelson Caires

24.11.2024 | domingo

19:30-23:30

Animação ao som do Dj Nelson Caires