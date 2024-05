Prémios de Cannes para cinema português “são excelentes notícias” diz ministra da Cultura

A ministra da Cultura, Dalila Rodrigues, felicitou hoje os realizadores Miguel Gomes e Daniel Soares pelos prémios obtidos no Festival de Cinema de Cannes, em França, sublinhando que o cinema português dá provas de grande vitalidade.

Em declarações aos jornalistas, no final da sessão que assinalou os 60 anos da morte do escritor Aquilino Ribeiro, no Panteão Nacional, em Lisboa, Dalila Rodrigues disse que “são excelentes notícias”.

Miguel Gomes obteve o Prémio de Melhor Realização pela longa-metragem “Grand Tour”, e Daniel Soares venceu uma menção especial com a curta-metragem “Bad for a moment – Mau por um momento”, na 77.ª edição do Festival Internacional de Cinema de Cannes, que termina hoje.

“O cinema, a arquitectura, as artes visuais, a literatura dão sinais de grande vitalidade. Não é necessário participar em competições para reconhecer a vitalidade e o valor, mas quando obtemos estes prémios internacionais, evidentemente, estamos todos de parabéns”, disse a ministra.