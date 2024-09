’Ser-Generativo’, assim se intitula a exposição patente na galeria Tratuário, na rua da Carreira, até 13 deste mês. É já amanhã que, Pedro Alves da Veiga estará no espaço que contará com a moderação e intervenção de Hernando o Urrutia, curador da exposição e diretor do projeto DIGITALAB - Laboratório de Estéticas Digitais (Novos Média - Média-Arte Digital) e, ainda, com a participação de Maurício Marques, Presidente do Conselho de Administração da APCA-Agência de Promoção da Cultura Atlântica.

Com uma abordagem à arte generativa, serão discutidas todas as obras expostas, através de pontos de vista técnicos, estéticos e funcionais, bem como a evolução que muitas das peças registaram em função da presente exposição, que apresenta na sua génese um renascimento do SER, gerado também a partir de processos generativos de novas narrativas de estéticas digitais no processo generativo, como SER gerador de conhecimentos. Isto, por sua vez, se dispõem a incitar novos olhares, que procuram gerar debates sobre problemas associados à subjetividade, consciência e à construção da cultura na nossa sociedade, como parte de uma geração que procura a mudança na perspetiva de uma evolução do SER humano.

A entrada é livre.