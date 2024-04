No próximo fim-de-semana, nos dias 19 e 20 de abril, Machico será o epicentro do Rock, com a 1ª edição do Festival Appalooza, organizado pelo Number One – Pub & Food, um estabelecimento que foi inaugurado em setembro do ano passado, após a requalificação do antigo matadouro e talho de Machico.

Segundo os proprietários do espaço, Samuel Freitas e Laura Viveiros, o objetivo deste festival, que levará a este concelho as bandas Alternative Moments, Fist Time e Akoustic Junkies e os Djs Peter Nunez e Américo Nunez, é “dinamizar o comércio local e aumentar a oferta cultural no centro de Machico”.

Ora no primeiro dia de festival, sexta-feira, 19 de abril, pelas 22h30, sobe ao palco a banda Alternative Moments, seguindo-se o DJ Peter Nunez.

Já no dia seguinte, 20 de abril, os primeiros a subir ao palco, pelas 21h00, serão os First Time, que levam vários temas de pop/rock, rock e funk em formato acústico, com Miguel Moreira no cajon e percussão, Sara Correia na voz e João Martins na guitarra e voz.

Seguir-se-ão, às 22h30, os AKOUSTIC JUNKIES, uma banda de covers e temas originais com estilo pop/rock, formada em 2012.

Por fim, primeira edição do Festival encerra com o DJ Américo Nunez, que atua logo após os Akoustic Junkies.