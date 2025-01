A Câmara Municipal do Funchal organiza, pelo quarto ano consecutivo, o Cantar dos Reis, no Mercado da Penteada, que terá lugar no próximo domingo, 5 de janeiro, pelas 12h00.

“Esta é uma tradição popular madeirense, que se celebra um pouco por toda a ilha, e que reflete o espirito comunitário e de partilha dos madeirenses, reunindo famílias, amigos e vizinhos, que saem à rua para cantar ‘As Janeiras’ e conviver”, evidencia a autarquia, em comunicado, acrescentando que “é com espírito de partilha” que, em parceria com o Grupo Jerónimo Martins, com a marca Pingo Doce, oferece aos visitantes o típico Bolo-rei, águas e sumos para acompanhar este momento.

Esta comemoração contará com a presença da presidente da Câmara Municipal do Funchal, Cristina Pedra.

A CMF reconhece “o papel fundamental dos empresários na sustentabilidade dos mercados municipais” aproveitando, assim, para dinamizar iniciativas tradicionais nestes espaços. O Mercado da Penteada conta com a participação ativa da comunidade, “num esforço conjunto para valorizar este espaço e reforçar os laços entre visitantes, empresários e município”.

O Município do Funchal convida a população a estar presente nesta celebração, participando nestes cantares com o grupo convidado, de cariz tradicional, e aproveitando para fazerem as suas compras e degustarem o Bolo Rei especialmente preparado para esta ocasião.

“Os Mercados Municipais continuam a desempenhar um papel essencial na economia local e de proximidade, sendo espaços onde a qualidade e a autenticidade dos produtos e serviços são valorizadas”, remata a autarquia.