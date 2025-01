Gabriel O Pensador atua dia 24 de julho no Porto Moniz

No dia 24 de julho, quinta-feira, a costa norte da Madeira recebe Gabriel O Pensador que promete levar ao Porto Moniz não só o espírito do emblemático ‘Cachimbo da Paz’, mas também a energia de sucessos como ‘Até Quando’ e ‘Tô Feliz’.

O cantor e compositor brasileiro, reconhecido pelas suas letras marcantes e críticas sociais, é a mais recente confirmação da Semana do Mar, que decorre entre os dias 22 e 27 de julho, estreando-se no concelho.

Este que é considerado um dos rappers mais influentes do Brasil, conquistou diversos discos de ouro e platina e conta com mais de 30 anos de carreira. Soma oito álbuns no currículo, sendo o mais recente o ‘Antídoto Pra Todo o Tipo de Veneno (2023)’, composto por 12 faixas.

Refira-se que a Semana do Mar acontece de 22 a 28 de julho na frente-mar do Porto Moniz. Até agora já foram anunciados vários nomes da edição deste ano, nomeadamente Jorge Ferreira, Ernesto Macedo, António Zambujo, Wilson Correia, Tiago Sena Silva, Orquestra de Jazz do Funchal e Associação Cultural e Recreativa do Porto Moniz.

Ao longo dos próximos dias, serão revelados, nas redes sociais da Câmara Municipal do Porto Moniz e nas plataformas do JM, os restantes artistas que fazem parte do cartaz deste evento que promete atrair milhares de pessoas à costa norte.