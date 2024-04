A Feira do Livro de Santa Cruz, que terá a sua terceira edição de 23 a 28 de abril, pretende ser, pela mão da poeta e jornalista, Filipa Leal, um hino à literatura nas suas diversas formas e manifestações.

“A literatura que se lê, a literatura que se diz, a literatura que se canta, a que se transforma em cinema, a que se desenha. Todas elas contam histórias, todas elas falam de nós e para nós, todas elas giram em redor dessa coisa tão simples, e afinal tão extraordinária, que é estarmos vivos, estarmos sempre em estado de espanto com o mundo, de sermos uma questão constante, de trazermos em nós uma certa revolução intranquila e, ainda assim, feliz, porque viva”, expressa a organização em comunicado, acrescentando que a convidada deste ano, “incorpora na sua poesia tudo isto, porque a sua obra devolve-nos um retrato das nossas inquietações, mas também das pequenas e grandes maravilhas, dos pequenos e grandes desastres, das alegrias, das perdas, das desilusões e novamente da esperança, tornando-os numa espécie de máquina que nos desdobra e que, dessa forma, nos devolve, com eficácia, a nossa própria imagem”.

“A poesia de Filipa Leal desce a nós para, desse lugar, nos elevar a um ponto mais alto, onde tudo se torna mais nítido e belo, mesmo quando profundamente triste. É uma poesia do quotidiano, dos dramas de várias gerações, da Europa e da sua desilusão, da guerra, do desemprego, do medo do escuro, do luto, da infância como lugar perene, mas também da alegria e da esperança. Enfim, da vida e de tudo o que ela encerra. Por isso, e pedindo de empréstimo uma frase do Poema Vem à Quinta Feira, do livro homónimo de Filipa Leal, transformamos “ouvir é a maneira mais pura de calar”, em Cantar é a maneira mais pura de Contar, fazendo desta III Feira do Livro de Santa Cruz o mesmo lugar de espanto e de questionamento da poesia, da literatura, da música, do cinema, da arte em geral como lugar de salvação e revolução”, lê-se no comunicado.

Neste abril, entre os dias 23 e 28, a organização convida a uma visita à Promenade dos Reis Magos, “talvez descalçarem-se a encherem os pés de água salgada e a cabeça de livros. Assim, de repente, não nos surge melhor ideia para celebrar Abril e a liberdade de ter literatura e arte à beira-mar”, manifesta, recordando trata-se “de uma feira do muitos valores regionais e nacionais, com destaque para os concertos de Mafalda Veiga e Ana Lua Caiano”.