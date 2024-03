Deodato Rodrigues recebe Menção Honrosa do Prémio Literário do Funchal

O professor e escritor Deodato Rodrigues recebeu, este sábado, o prémio referente à Menção Honrosa do Prémio Literário do Funchal - Edmundo Bettencourt, pela sua segunda obra, ‘Antes que a Cidade Morra’.

O livro, publicado menos de um ano depois do lançamento do seu primeiro romance, ‘O Intenso Labor dos Tentilhões’, está a ser apresentado este sábado no palco principal da Feira do Livro do Funchal, evento que decorre até dia 10 na Avenida Arriaga e Teatro Municipal Baltazar Dias.

Ainda hoje, pelas 18:00, Valter Hugo Mãe apresenta ‘Deus na escuridão’, seguindo-se, às 19:00, o espetáculo de Paulo de Carvalho no TMBD, já com lotação esgotada.