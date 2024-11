Casa do Povo da Ilha assinala os 30 anos da Semana Cultural

A Casa do Povo da Ilha realiza entre o próximo domingo, 24 de novembro, e 1 de dezembro, a XXX Semana Cultural da Ilha, uma edição que tem como mote ‘30 anos de SCI – Sabedorias, Criatividade, Interação’.

Esta Semana Cultural, de grande importância para a Instituição e para a localidade, conforme destaca a entidade organizadora, “tem tido ao longo destas edições, como foco principal a descentralização cultural e a aprendizagem não formal, conciliada com a divulgação da própria freguesia”.

Como exemplo, a presidente da instituição destaca as várias exposições patentes nos diversos espaços da Casa do Povo da Ilha, ao longo de toda a semana.

Para este ano, Elsa Jocelina Marques destaca a presença da exposição de esculturas em pedra do artesão António Andrade; uma exposição coletiva dos artesãos Jenita Spínola, Maria da Graça Nunes e Emanuel de Nóbrega; uma exposição artística comemorativa dos 40 anos da Escola B+S Bispo D. Manuel F. Cabral e 30 anos da Semana Cultural da Ilha.

Estará também disponível um espaço de venda de livros da Direção Regional da Cultura, Paulinas e Bertrand e o artesanato local de Laurinda Jardim e Rosa Aguiar.

Do programa constam dois debates - ‘O Empoderamento da Cultura Artística do concelho de Santana’ e ‘Cultura: uma janela de oportunidades’ - e duas apresentações - ‘A importância dos Centros Cívicos na Região’ e ‘Residências Artísticas: experiências e desafios no rural e urbano’.

O programa contempla também a apresentação do livro ‘O Segredo da sua melhor versão’ e no âmbito de cultura artística constam uma diversidade de espetáculos de qualidade de teatro, dança, folclore, música popular e filarmónica.

A sétima arte tem destaque com a exibição do filme ‘MÃE’ do realizador João Brás e produtor Diogo Teotónio. A Semana será apresentada por Carlos Pereira e transmitida em direto através do canal naminhaterra.com e facebook da Casa do Povo da Ilha.