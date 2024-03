Biblioteca de São Vicente inaugura exposição ‘A ilha do Tesouro - do Baú à Aventura’

A abertura da exposição ‘A Ilha do Tesouro – do Baú à Aventura’, decorreu esta tarde na Biblioteca Municipal de São Vicente e contou com a presença da vereadora da Cultura, Rosa Castanho.

A apresentação conduzida pela professora Dina Gouveia, fez com que os alunos das turmas B e C do 7º ano da Escola Básica e Secundária Dona Lucinda Andrade “dessem vida” a algumas personagens da história de Robert Louis Stevenson, ‘A Ilha do Tesouro’, com adaptação para português de António Pescada. Esta exposição inovadora é o resultado do Projeto de Leitura do 7.º ano.

A exposição está patente até dia 3 de abril na sala de exposições da Biblioteca Municipal.