Decorreu, hoje, na Estação do Monte, a apresentação do programa da festa de Nossa Senhora do Monte, Padroeira da Madeira, que se assinala no dia 15 de agosto, sendo que as novenas se realizam entre os dias 5 e 13 do mesmo mês.

No programa da festa, além das celebrações religiosas, constam várias iniciativas de animação musical tradicional que vão acontecer, sobretudo, no Adro da Igreja, no Largo da Fonte e no Largo das Babosas, este ano com horário alargado, revelou, na ocasião, a presidente da Câmara Municipal do Funchal.

Cristina Pedra sublinhou a importância de “preservar uma festa religiosa, mas, também, com uma componente cultural ligada às tradições”.

A música com som emitido nas colunas só será permitido até à 01h00 da madrugada, já a música tradicional, com a participação dos vários grupos, como despiques e outros, será permitida entre as 20h00 e as 02h00 da madrugada, nos dias em que se realizam as novenas e de 14 para 15 até às 07h00 da manhã. Não será permitida a instalação de palco no Largo das Babosas, sendo que o objetivo é manter a tradição com a atuação dos grupos tradicionais que foi um “sucesso” no ano anterior, frisou a autarca.

Cristina Pedra destacou o “investimento forte” que a autarquia do Funchal faz nesta festividade, sendo um investimento de 45 mil euros, que inclui o pagamento da policia, decorações, ornamentações no exterior, diversas manutenções gerais que foram feitas, eletrificação, assim como a instalação de 16 casas de banho portáteis.

Por questões de segurança não está autorizado o fogo de artifício no arraial. “Este executivo Municipal faz uma grande aposta na segurança da população” reforçou.

“Esta festa só é possível realizar numa conjugação de esforços”, salientou o pároco da freguesia Vítor Sousa, referindo que a paróquia investe nesta festa cerca de 13 mil euros. Este ano, conforme salientou, será introduzida uma novidade, os mordomos, visando “preservar a romaria até ao santuário de Nossa Senhora do Monte”.

A Junta de Freguesia do Monte investe no arraial de 20 mil euros, segundo revelou a presidente Idalina Silva.

No local da festa irão funcionar, além dos espaços para venda de velas e comércio, 14 barracas de comes e bebes.

Cristina Pedra assinalou ainda lugares de estacionamento na Quinta do Imperador e no Caminho do Desterro.

Devido ao elevado fluxo de pessoas, que geram constrangimentos ao nível do estacionamento de viaturas privadas e fomentam o congestionamento do tráfego automóvel, a horários do Funchal a exemplo de edições anteriores, aposta num serviço eventual, que liga diretamente o Centro do Funchal e o Centro da Freguesia do Monte.

As viagens terão partida junto à Empresa de Eletricidade da Madeira, a nascente, e com destino ao Largo da Fonte, tendo as viagens de descida início e término nos mesmos locais.

Os bilhetes do serviço eventual (são mais baratos do que os bilhetes normalmente vendidos a bordo dos autocarros) têm os seguintes valores: Crianças dos 6 aos 12 anos inclusive – gratuito;1 trajeto (1 viagem) - €1,80; Ida + volta (2 viagens) - €3,20.

Alteração à circulação rodoviária nos dias da Festa do Monte

Entre os dias 11, 12 e 13 de agosto, das 18h00 à 01h00, devido às Novenas em honra de Nossa Senhora do Monte, a circulação será realizada no sentido ascendente na Estrada dos Marmeleiros e E.R.103.

Como alternativa, os condutores podem descer pela Estrada da Corujeira.

No dia 14 de agosto, véspera do arraial, entre as 12h00 e as 04h00 do dia seguinte, a circulação rodoviária será interrompida no Caminho das Babosas e arruamentos de ligação. Na Estrada dos Marmeleiros e E.R. 103 a circulação será no sentido ascendente e no sentido descendente na Estrada da Corujeira.

Os veículos que circulam no Caminho das Tílias serão encaminhados para a Rua das Lajinhas.

A circulação na Rua Padre Manuel Roque de Aveiro e Caminho da Confeiteira será realizada de nascente para poente.

Estas alterações repetem-se entre as 08h00 e as 19h00, no dia do arraial do Monte, 15 de agosto. A procissão acontece às 12h30.

Toda a informação poderá ser consultada no site da Câmara Municipal do Funchal: www.funchal.pt