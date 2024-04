Na próxima terça-feira, dia 23 de abril, às 18h30, a Galeria Tratuário, localizada no número 119 da Rua da Carreira, organiza uma conversa em torno do tema ‘A Cultura e os hábitos culturais no pré 25 de Abril na Madeira’, que representa a primeira da série ‘Conversas no Tratuário’, que prevê a realização de vários momentos idênticos naquele espaço ao longo deste ano.

Conforme explica aquele espaço cultural, a conversa conta com três convidados que “darão os seus testemunhos e perspetivas únicas sobre o passado, compreendendo as mudanças culturais que ocorreram na Madeira no 25 de Abril e que continuam a moldar a sociedade madeirense de hoje”, sendo eles a artista visual Evangelina Sirgado de Sousa, o músico Rui Vieira e o dinamizador cultural João Cadeira.

A conversa, que se prevê “aberta, fascinante e esclarecedora”, será moderada por Teresa Nascimento, professora e membro da Comissão Organizadora das Comemorações dos 50 anos do 25 de Abril, e irá, certamente, motivar uma reflexão profunda sobre os hábitos culturais na pré-Revolução em contexto madeirense. A entrada é livre.

A Galeria Tratuário terá, no dia seguinte, 24 de abril, uma visita guiada à exposição ‘Os Monstros’, de António Aragão, também a assinalar meio século da Revolução dos Cravos, que oferecerá “uma visão completa da coleção”, e que dará a conhecer, em particular, os dois quadros cedidos pelo colecionador Celso Almeida à Galeria Tratuário até ao final da exposição, patente até 24 de maio.