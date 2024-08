Bom dia!

A colheita está a acontecer antes do esperado, mas a produção é significativamente menor. De acordo com o Instituto do Vinho, até esta altura foram entregues cerca de 200 toneladas, menos 133 do que no ano passado. O apoio atribuído ao produtor é de 20 cêntimos por quilo.

Esta é a notícia que faz a manchete de hoje do seu JM, numa Primeira Página que destaca uma petição. Mais de 1.500 assinam contra estacionamento. Ao retomar a ideia de construir um parque subterrâneo na Praça do Município com 500 lugares, a Câmara do Funchal expôs-se a duras críticas de diferentes proveniências. Defensores do património apresentam argumentos contra a obra no centro da cidade. Projeto mexe com as cúpulas do PSD. Cónego da Sé elogia medida. Ex-diretor de Planeamento na CMF mostra alternativa. Cristina Pedra pronuncia-se hoje.

Obra embargada na Zona Velha é outro assunto de relevo. Empresa que explora a Quinta Bela de São Tiago alega prejuízo de 300 mil euros e apresentou queixa no Ministério Público. Os trabalhos pararam esta semana.

Merece ainda destaque a queda de muro que obrigou a realojamento de seis pessoas bem como a triste notícia do lince que morreu ao 7.º dia. A morte do animal acontece pouco mais de um mês após ter sido apreendido pela GNR e sete dias depois de ter sido devolvido à dona.

Não perca também um roteiro feito de festas, gastronomia e artes.

Tudo isto e muito mais no seu JM desta quinta-feira!