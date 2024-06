A Universidade Sénior do Imaculado Coração de Maria marcou presença no Encontro Nacional das Universidades Seniores, realizado no Pavilhão Municipal Paz e Amizade, em Loures, sob a égide da RUTIS - Rede das Universidades de Terceira Idade e Seniores de Portugal.

Este evento reuniu mais de três centenas de seniores de todo o país, promovendo um ambiente de confraternização e troca de experiências entre as diversas universidades participantes.

Representando a Madeira, a Universidade Sénior do Imaculado Coração de Maria participou no desfile das Universidades, onde foi agraciada pela Câmara Municipal de Loures.

A cerimónia de abertura, realizada no exterior do pavilhão, foi animada com música, dança e exposições de trabalhos das universidades locais, criando um clima festivo e acolhedor.

Após o desfile, todos os participantes desfrutaram de um almoço no Pavilhão, enriquecido por diversas atuações de grupos locais, que abrilhantaram ainda mais o encontro.

“A comitiva madeirense, que regressa à Madeira nesta sexta-feira, leva consigo uma experiência inesquecível e uma valiosa oportunidade de aprendizagem e interação com outras universidades seniores do país”, refere a instituição, em nota de imprensa.