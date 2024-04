A seminal das Olimpíadas de Química Júnior vai realizar-se este sábado, dia 13 de abril, na Universidade da Madeira (Campus da Penteada), sob organização do Centro de Química da Madeira e Departamento de Química da instituição de ensino superior madeirense, em colaboração com a Sociedade Portuguesa de Química.

O programa da semifinal tem início às 09h00, com a receção aos participantes, no átrio de entrada do edifício do Campus da Penteada. As provas (compostas por uma parte teórica, seguida de outra prática) realizam-se entre as 09h30 e as 12h30. Às 13h30 são divulgados os resultados.

Às três melhores equipas serão atribuídas simbolicamente as medalhas de “Ouro”, “Prata” e “Bronze”. A equipa 1ª classificada fica apurada para a final nacional, a realizar no dia 18 de maio de 2024, na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. Por sua vez, os melhores classificados nas Olimpíadas de Química Júnior poderão vir a integrar a equipa portuguesa que participará em provas europeias, num ano letivo posterior.

As Olimpíadas de Química Júnior são organizadas pela Sociedade Portuguesa de Química e destinam-se aos estudantes do ensino básico. Têm como objetivos dinamizar o estudo e ensino da química nas escolas de ensino básico, aproximar estas escolas às instituições de ensino superior (Universidades e Institutos Politécnicos); e despertar o interesse e gosto pela química, divulgar a química como ciência e cativar vocações para carreiras científico-tecnológicas.

