Os profissionais não qualificados representam o terceiro setor de emprego com mais pessoas na Região, de acordo com a manchete de hoje do JM.

Dados da Direção Regional de Estatística da Madeira revelam que no segundo trimestre deste ano encontravam-se empregadas 126,7 mil pessoas, 18,9 mil das quais correspondiam a trabalhadores não qualificados.

Há ainda a informação de que 5,8 mil jovens não estudam nem trabalham, além de que o salário médio na Madeira apenas ultrapassa ligeiramente os mil euros. No segundo trimestre não foi além dos 1.017 euros.

Por outro lado, a Primeira noticia que a PJ está a investigar a morte de jovem de 19 anos, em Santo António, mas também que uma derrocada na Fajã das Galinhas foi fatal para um morador. O homem manteve-se na localidade, considerada de risco pelas autoridades, e acabou por morrer ao ser atingido pela queda de pedras.

“Fino garante via para os Canhas, Célia quer mais acessibilidades”; “Comandante Ricardo Matos empossado esta semana”; e “Janeiro traz novo interveniente na gestão do socorro no Funchal” compõem outras chamadas.