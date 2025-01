O teleférico do Curral das Freitas faz hoje manchete no JM, com a notícia de que a construção das infraestruturas vai começar dentro de poucos meses. O Jornal falou com Nuno Freitas, da empresa ‘Skypark Adventure’, que aponta o verão para o início da obra.

Outra notícia em destaque nesta edição é a de que ‘Funchal e Santa Cruz representam mais de metade dos orçamentos municipais”.

Em foco, em contratação pública, saiba que a Penteada vai receber um terminal de autocarros, um projeto da Câmara do Funchal, da ordem dos 400 mil euros.

’SESARAM chama mais 30 enfermeiros este mês’, é outro título na primeira página.

Três destaques para ler em ocorrências: ‘EMIR e Bombeiros Voluntários salvam homem’, ‘Nova agressão de madrugada na Avenida do Mar’ e ‘Ataque com foice causa ferimentos na Nazaré’.