A Sociohabitafunchal, E.M., empresa municipal da Câmara Municipal do Funchal, foi distinguida com o ‘Selo da Igualdade Salarial’, numa iniciativa da CITE – Comissão para a Igualdade no Trabalho e no Emprego.

O reconhecimento, que aconteceu por ocasião do Dia Nacional da Igualdade Salarial, é anualmente atribuído a empresas que se distinguem pela equidade salarial entre homens e mulheres, e pretende valorizar práticas inspiradoras da valorização social e do combate à discriminação nas empresas.

“A Sociohabitafunchal é uma empresa com grande responsabilidade, preocupação e sensibilidade social, e é com um orgulho enorme que recebemos esta distinção que reconhece o trabalho meritório, de dedicação e empenho em prol da sua equipa de Excelência”, refere a autarquia em comunicado.

“Com esta distinção, acresce a responsabilidade da Sociohabitafunchal, aumentando a aposta na criação de mais e melhores recursos para que se consiga alcançar, ainda melhores resultados”, conclui.