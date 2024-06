Hoje, todos os caminhos vão dar a Santo António!

O ambiente está ao rubro, com as tradicionais Marchas Populares a percorrer as principais artérias da freguesia.

No total, são cerca de 600 participantes, divididos por 12 grupos, que vão espalhar cor, alegria e muita animação a madeirenses e forasteiros.

Para aconchegar o estômago, não faltam as típicas barraquinhas de comes e bebes, com diversas iguarias da nossa terra.

Não se esqueça também dos majericos, que vêm sempre com palavras bonitas, pois Santo António é casamenteiro e todos os anos traz coisas catitas.