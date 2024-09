Seis homens e duas mulheres estão detidos no âmbito da operação ‘AB INITIO’ na Madeira.

Foram diversas as teorias e especulações que surgiram a partir do momento em que o JM noticiou, em primeira mão, a investigação em curso. Alguns não se confirmaram. Os que se encontram detidos já estarão no Estabelecimento Prisional do Funchal, a aguardar interrogatório judicial.

Os detidos estão indiciados da prática dos crimes de participação económica em negócio, recebimento ou oferta indevidos de vantagem, prevaricação e financiamento proibido de partidos políticos.

Segundo apurou o JM, aguardam interrogatório diferentes personalidades.

- Humberto Vasconcelos, que desempenhou funções governativas entre 2015 e 2023, liderando primeiro a antiga Secretaria Regional de Agricultura e Pescas, passando, posteriormente, a tutelar a Agricultura e Desenvolvimento Rural. É sobre a sua ex-Secretaria que recaem diversos dos dossiers em investigação.