José Manuel Rodrigues, na sua alocução durante o 19.º Congresso Regional do CDS-PP, afirmou que depois de 26 de maio nada ficará igual e também quis deixar inequívoco que chegou onde chegou “por mérito próprio”, devendo-o, também, “à instituição CDS”.

Já sobre os críticos, lançou: “Eu sei que dois ou três dos nossos militantes acham que a minha candidatura é “mais do mesmo”, plagiando alguns barões do PSD que nunca esconderam a sua inimizade para comigo e para com o CDS”, vincou.

“A esses, devo dizer que se ter obtido para o CDS os melhores resultados de sempre na Madeira; se ter alcançado em duas Legislaturas a eleição como deputado à Assembleia da República; se ter conseguido em duas eleições que o CDS fosse o segundo partido mais votado na Região; se ter conquistado para o CDS o lugar de Presidente da Assembleia Legislativa, se tudo isto “é mais do mesmo”, então devo dizer que queremos “mais do mesmo”. Venha lá mais do Mesmo”, rematou.