Bom dia!

- Começa às 8h00, na Praça do Município do Funchal, a partida da 1ª Etapa – 2ªsecção do Rali Vinho Madeira.

- Às 9h30, o secretário regional de Saúde e Proteção Civil, Pedro Ramos, vai estar no Porto Santo, para reunir com o Corpo de Bombeiros daquela ilha, com o presidente da Câmara Municipal, Nuno Baptista, e visita o Centro de Saúde local.

- A festa da Alegria em São Roque, começa no Montado da Esperança com muita animação. Abre às 18h00, com uma visita interpretativa do Jardim de Plantas Endémicas.

- Na Semana Gastronómica de Machico, às 22h30, atua o artista madeirense Álvaro Florença e Big Band. Na abertura, às 20h15, entra em palco o Grupo de Folclore de Machico.

- Arranca às 21h30, na Casa da Cultura de Santa Cruz- Quinta do Revoredo, o Festival SantaCurtas, precedido pelo concerto de Emmy Curl.