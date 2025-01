Bom dia!

Três homens e uma mulher naturais da Madeira estão entre as 61 vítimas que pedem indemnizações à Igreja Católica. A coordenadora nacional do Grupo Vita, que verifica as denúncias, explica ao JM que os dois últimos casos surgiram em 2024, um a meados do ano e outro no final.

Esta é a notícia que faz a manchete de hoje do seu JM, numa Primeira Página que destaca a inovação. Robot cirúrgico já trabalha. As primeiras intervenções clínicas foram feitas sexta-feira a dois pacientes com cancro na próstata. Agora, objetivo é operar todas as semanas.

Saiba ainda que Centro de Noite no Paiol abre em maio e que três quedas mobilizam bombeiros.

Padre triste com o Governo por causa da Quinta Pedagógica é outro assunto de relevo numa edição que destaca a Cultura. Tiago Sena mostra originais; Jorge Ferreira na Semana do Mar e Roteiro feito de música e tradições.

Tudo isto e muito mais no seu JM desta quinta-feira!