Caso seja eleita, a candidata do PTP Raquel Coelho vai pedir uma Comissão de Inquérito à Assembleia Legislativa da Madeira para descobrir quantos idosos suecos passaram pelo Atalaia Living Care.

Em reação à notícia que foi veiculada pelo Correio da Manhã em conta que Sara Albuquerque, filha do presidente do Governo regional da Madeira, estando a viver na Suécia, desde há cinco anos, recebe, 1467 euros por mês de uma empresa controlada pelo empresário Tony Saramago, fundador da Associação Atalaia Living Care, uma IPSS que recebe milhões de euros do Governo regional.

“Quando não há registo de idosos sueco no Atalaia, caímos no ridículo”, lamentou Raquel Coelho.

PTP diz que o apoio à terceira idade deve estar regionalizado para evitar que estes serviços sejam entregues a empresas em troco de contrapartidas para os governantes.