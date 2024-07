Programa de Governo decidido hoje

A nova posição do Chega, em que pretende que Miguel Albuquerque renuncie em caso de lhe ser formalizada uma acusação definitiva, abre portas a que o Programa do XV Governo Regional possa ser aprovado ao final do dia desta quinta-feira.

Essa foi uma das condições exigidas, mas agora com alguma condescendência, especificando que terá de se concretizar em caso de acusação, quando antes era colocada de forma mais generalizada.

E com isto, as agulhas podem estar mais apontadas para que esta segunda tentativa de fazer passar o documento tem há sucesso.

No plenário madeirense está a totalidade dos membros do Governo Regional liderado por Miguel Albuquerque. Sendo que desta vez o documento será esmiuçado em apenas um dia, relembrando-se que às anteriores 293 medidas que haviam sido agregadas, oriundas de manifestos eleitorais de outros partidos, foram adicionadas mais 17, estas resultantes de rondas negociais presenciais com os partidos, excetuando PS e JPP que se recusaram a sentar à mesa de conversações.