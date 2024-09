A Ilha Dourada prepara-se para permitir novas construções na frente-mar sul, entre o sítio do Ribeiro Cochinoe o Penedo do Sono, pondo fim a um bloqueio de 24 anos. Até ao final de outubro decorre um períodode discussão pública da proposta. ‘Porto Santo vai aceitar obras na frente-mar’ é a notícia que faz manchete na edição de hoje do JM.

Em ‘Perdidos e Achados’, subimos ao Pico da Cruz e achámos um ‘spot’ de eleição na cidade do Funchal para praticantes de parapente. Os madeirenses já o conhecem há uns anos, os turistas também vão passando a palavra uns aos outros.

Na próxima quarta-feira, ‘São Vicente debate políticas sociais’. Outro destaque nesta edição, dá conta de um fórum organizado pela autarquia de José António Garcês, que terá lugar na Escola Agrícola.

Também no âmbito do poder local, destaque para a Universidade Sénior que é inaugurada terça-feira, na Ribeira da Janela. Uma obra que enche de orgulho o presidente da Câmara Municipal do Porto Moniz, a um ano de encerrar o último mandato.

Mais chamadas à primeira página, no PS, ‘Gonçalo Aguiar avança para a concelhia do Funchal’, e, em cultura, saiba que a dupla Quim Roscas & Zeca Estacionâncio vai atuar no Savoy Palace.

‘IASAÚDE ainda sem presidente’ é outro tema. Pedro Ramos, secretário regional da Saúde e da Proteção Civil, ainda não tem substituto para Bruno Freitas. Alega que o processo “leva o seu tempo”.

Antecipando o Dia do Animal, a 4 de outubro, o JM Domingo é hoje dedicado à Causa Animal.