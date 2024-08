PCP promove iniciativa para assinalar 500 anos de Camões

O PCP promove no Funchal uma iniciativa sobre os 500 anos do nascimento de Luís Vaz de Camões, na terça-feira, 13 de agosto, às 19h, no Centro de Trabalho, à Rua João de Deus nº 12, no Funchal, onde terá lugar uma conferência a ser proferida pelo Dr. João Palla Lizardo sobre ‘A Ilha dos Amores. No Aniversário do Nascimento de Luís de Camões’.

Para o PCP, celebrar 500 Anos de Camões “significa colocar a centralidade histórica e cultural do poeta que representa o povo português, a memória coletiva de um povo, o universo da portugalidade, da língua e da cultura. Como afirmou Jorge de Sena, «ninguém como Camões nos representa a todos»”.

Com o programa de iniciativas que o PCP pretende concretizar nas ‘Comemorações dos 500 Anos do Nascimento de Camões,’ há a intencionalidade política e cultural de “valorização do poeta maior que atravessa os tempos e habita a atualidade”.

Através desta iniciativa no Funchal o PCP dá início a um ciclo de iniciativas sobre o poeta que considera “inovador, revolucionário, moderno, que constantemente interroga a vida, o seu tempo, a História, os governantes e suas opções”. Para o PCP, evocar Camões é “demonstrar como a língua portuguesa e a literatura que nela se expressa se formaram em diálogo com outras culturas e outros povos”.