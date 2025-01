Paulo Cafôfo defendeu junto de Marcelo Rebelo de Sousa que a Madeira precisa de “eleições o mais rápido possível” considerando que o impasse que se vive é da “inteira e exclusiva responsabilidade do PSD e de Miguel Albuquerque”.

“Acabar em eleições é a única forma” de colocar um ponto final, com o líder do PS, no final da audiência, a aproveitar já para pedir os madeirenses que “reforcem o apoio no PS Madeira para que possa liderar uma solução governativa”.

“Eu acredito que estão criadas as condições para que a mudança ocorra já este ano com as eleições regionais antecipadas”, assinalou.

Disse que não sugeriu qualquer data, mas que não lhe incomoda a proximidade desse potencial dia 9 de março com a época carnavalesca.

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, vai ouvir ao longo desta tarde os sete partidos representados na Assembleia Legislativa da Madeira, na sequência da aprovação em 17 de dezembro de uma moção de censura ao Governo Regional.

O chefe de Estado vai ouvir as forças políticas, no Palácio de Belém, em Lisboa, a partir das 13:00, por ordem decrescente de representação: PSD, PS, JPP, Chega, CDS-PP, IL e PAN.

Em 17 de dezembro, a Assembleia Legislativa aprovou, com votos a favor de todos os partidos da oposição – PS, JPP, Chega, IL e PAN, que juntos somam mais de metade dos deputados –, uma moção de censura apresentada pelo Chega ao executivo insular minoritário do PSD, liderado por Miguel Albuquerque.