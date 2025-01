A data de 23 de março, na visão do PAN, é positiva, tendo em conta que dá aqui alguma margem temporal para os partidos se reorganizarem, assim como o facto de não coincidir com a semana festiva do Carnaval”, assim o transmitiu Válter Ramos, do PAN, deixando um apelo à mobilização dos cidadãos para participarem no ato eleitoral.

“Vivemos num momento de instabilidade política e a mudança é necessária para a nossa Região”, reagiu ainda, solicitando “a responsabilidade e sentido de ética de todos os partidos políticos, para que não haja uma manipulação de informação, como temos vindo a assistir, infelizmente, relativamente às questões de não-aprovação do orçamento. Neste sentido, é importante que os partidos concentrem-se em apresentar soluções e medidas e não com discurso de manipulação e de vitimização. O PAN está preparado para as eleições”, assegurou.

O Conselho de Estado, reunido esta tarde no Palácio de Belém, deliberou que as eleições na Madeira serão a 23 de março de 2025.

O Presidente da República procede, assim, à dissolução da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira após parecer favorável dos conselheiros.