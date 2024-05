A Secção Regional da Madeira da Ordem dos Arquitetos, em parceria com a Secretaria Regional do Turismo e Cultura (SRTC), através da Direção Regional da Cultura (DRC), lançou a 4.ª Edição do Prémio de Arquitetura da Madeira e Porto Santo 2024.

Em comunicado, a Ordem dos Arquitetos explica que as candidaturas para o Prémio de 2024 serão para a categoria de Obra de Requalificação, e poderão dar entrada via email para madeira.geral@ordemdosarquitectos.org até às 17h de 14 de junho, “instruídas conforme regulamento, para obras com o auto de receção, autorização de utilização ou documento equivalente, que assegure a conclusão e utilização da obra, validado entre janeiro de 2020 e dezembro de 2023”.

O Prémio e as Menções Honrosas serão divulgados em setembro e entregues em outubro durante as comemorações do Dia Mundial da Arquitetura. Será montada uma exposição com exibição dos painéis da obra premiada, das menções honrosas e uma seleção dos restantes trabalhos.

“A arquitetura expressa a identidade, a história, a cultura de um país, de uma região ou de um lugar, mas também deve ser entendida como um recurso e um valor estratégico para o desenvolvimento sustentável da Madeira e do Porto Santo”, pode ler-se na nota.

“Uma das responsabilidades da Ordem dos Arquitetos é a promoção e divulgação da Arquitetura. A distinção e valorização do que melhor se produz na Região, quer na construção de obra nova, quer na requalificação de edifícios existentes, deve ser um estímulo e o justo reconhecimento da contribuição que os arquitetos fazem para edificação de um património de qualidade, que honre a Região e nos deixe orgulhosos naquilo que deixaremos às próximas gerações”, refere ainda.