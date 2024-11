Bom dia e bom fim de semana!

- Das 9h30 às 11h30, no Centro Comunitário do Funchal (Edifício 2000), ocorre o Café Memória da Madeira Presencial com o tema ‘Cancro: como lidar?’, com Ricardo Sousa, presidente, e Helena Toste Silva, secretária-geral, e sobrevivente, do Núcleo Regional da Madeira da Liga Portuguesa Contra o Cancro.

- Entre as 10h00 e as 12h45, no Colégio de Santa Teresinha, realiza-se a Jornada do Apostolado dos Leigos, sob o lema ‘Necessitamos transbordar de esperança’.

- Pelas 10h30, em Machico, o presidente do Governo Regional visita um empreendimento habitacional, no sítio da Bemposta, freguesia de Água de Pena.

- Arranca às 11h00, no Forum Madeira, a emoção natalícia com a chegada do Pai Natal e a ‘Esquadra de Navegação Natalícia: As coordenadas do Pai Natal’ do Teatro Bolo do Caco.

- No Largo da Nossa Senhora da Conceição, na baía de Câmara de Lobos, entre as 14h00 e as 21h00, vai decorrer a 4.ª edição do Green Market que integra a Semana Europeia de Prevenção de Resíduos com o tema ‘Sem Desperdício’. A entrada é livre.

- Pelas 18h00, no salão nobre da Assembleia Legislativa da Madeira, a Orquestra Clássica da Madeira apresenta o concerto com o oboísta Nick Deutsch sob a direção do maestro Evan-Alexis Christ.

- No MadeiraShopping, às 17h00, o CRESCER - Centro de Apoio ao Desenvolvimento Infantil, em parceria com a FNAC Madeira, realiza um evento no âmbito ‘FNAC TALKS’ sob o tema NEUROFEEDBACK. Uma conversa moderada por Ana Marques que terá como palestrante Lina Castanho.

- A Liga Portuguesa Contra o Cancro, Núcleo Regional da Madeira, conjuntamente com a Casa da Cultura de Santa Cruz | Quinta do Revoredo, lança a revista ‘Um dia pela vida Santa Cruz’, pelas 18h00, na Casa da Cultura de Santa Cruz.

- Às 19h45, em Santa Cruz, acontece a abertura das iluminações e quadros de Natal, assim como a bênção do presépio.

- No palco do Teatro Municipal, às 20h00, pode assistir ao espetáculo ‘Quem tem medo do Lobo Mau?’, encenado por Rodrigo Costa.