O Curral das Freiras volta a ter uma ‘Aldeia Natal’, uma celebração que promete transformar a freguesia num “verdadeiro presépio vivo, envolvido pela majestosa paisagem das montanhas”. Até ao dia 15 de janeiro de 2025, o Curral das Freiras será o centro de uma programação diversificada, cheia de tradição e cultura, garante a Junta de Freguesia.

“O ambiente mágico do Curral das Freiras ganha vida com a iluminação natalícia e do Mercadinho de Natal, que traz um brilho especial à freguesia. A música estará presente ao longo de toda a celebração, com coros natalícios e concertos variados”, pode ler-se numa nota enviada às redações. A mesma nota destaca que “as tradições locais serão honradas com as sempre concorridas missas do parto (de 15 a 23 dezembro) acompanhadas dos cantares populares e partilha das iguarias da época que mantêm vivo o espírito autêntico do Natal”.

Em destaque estará ainda o Mega Presépio da autoria da Associação Refúgio da Freira, que terá a sua abertura oficial no próximo domingo, dia 15 dezembro, pelas 07h30.

“O Curral das Freiras, com as suas montanhas imponentes e a tranquilidade característica doa madrugadas e noites as frias , transforma-se no cenário perfeito para viver o verdadeiro espírito natalício numa união entre as tradições religiosas, culturais e a beleza natural que tornam esta freguesia única”, pode ler-se ainda.

No mesmo comunicado, é citado o presidente da Junta de Freguesia, Manuel Salustino, num convite aberto a todos os visitantes.

O evento conta com o apoio da Câmara Municipal de Câmara de Lobos.