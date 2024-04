Hoje será mais um dia de verão na Madeira. De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, teremos céu pouco nublado ou limpo. Vento fraco a moderado (até 30 km/h) do quadrante leste e uma pequena subida da temperatura mínima.

Assim sendo, a máxima prevista para hoje é de 29º e a mínima de 20ºC.

Devido às altas temperaturas para esta época do ano, a Madeira encontra-se sob aviso amarelo até às 18 horas de sábado.

Quanto ao estado do mar, para a costa norte estão previstas ondas de noroeste com 1,5 a 2 metros e para a costa sul ondas do quadrante sul com 1 a 1,5 metros.

A temperatura da água do mar está também convidativa a banhos, entre os 18/19ºC. No entanto, é sempre bom recordar que apesar de estarmos com temperaturas de verão, o mar, esse, mantém-se de inverno, pelo que todo o cuidado é pouco.