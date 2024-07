O chef de cozinha, Ljubomir Stanisic e o produtor de vinhos Nuno Faria apresentaram há pouco, na Loja do Vinho da Blandy, os seus dez novos vinhos. Cinco brancos e cinco tintos.

Ljubomir explicou porque estes vinhos são classificados como Mestiços. “Nasci de uma família de alcoólicos, assumidos, não anónimos, todos tinham produções grandes de vinhos e principalmente aguardentes”.

O chef contou ainda que o primeiro desafio no mundo dos vinhos nasceu há 18 anos com Nuno Faria e com António Maçanita, na época começou com um branco e um tinto e nunca mais parou. “Cada um tinha o seu nome e os vinhos só eram usados no restaurante e vendidos on-line. Decidimos uniformizar os vinhos. Por isso, eu considero-me mestiço, as pessoas são mestiças, vêm de uma mistura, que é feita com amor, considero-me mestiço. Mestiço é sem merdas”, explica.

Nuno Faria lembrou que Ljubomir está a tornar-se de tal forma conhecido como master blender e até já é procurado para fazer os vinhos de alguns produtores. E descreve estes dez vinhos como “esquizofrénicos”, no sentido de que fogem muito ao instituído.