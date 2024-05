O candidato do PS à presidência do Governo Regional reafirma o seu compromisso com a garantia da ligação ferry entre a Madeira e o Porto Santo durante todo o ano.

À margem da caravana que os socialistas realizaram hoje pelos concelhos da Madeira, Paulo Cafôfo sublinhou a atenção especial que a ilha do Porto Santo irá merecer por parte de um governo socialista saído das eleições do próximo domingo, atendendo aos condicionalismos da dupla insularidade.

O candidato assegura que, com o PS, será encontrada uma solução para garantir a ligação marítima interilhas durante todo o ano, colmatando, assim, a lacuna existente durante o mês de janeiro, quando o navio Lobo Marinho faz a paragem para a manutenção anual.

Outro dos compromissos assumidos por Paulo Cafôfo para a ‘ilha dourada’ passa pela construção de uma nova creche, para garantir melhores condições para as crianças e para os profissionais, tendo em conta que as instalações atuais já não oferecem os requisitos necessários. Além disso, o candidato socialista aponta também como objetivo a contratação de mais educadores e funcionários para este estabelecimento.