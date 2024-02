JPP defende que UMa deve ter segunda residência universitária

O JPP defendeu, hoje, numa visita realizada à Universidade da Madeira, uma majoração de verbas para aquela instituição de ensino superior e a construção de uma segunda residência universitária mais próxima do polo da Penteada.

Na ocasião, Emanuel Gaspar, candidato pelo partido à Assembleia da República, alertou, ainda, para a degradação das instalações da UMa na Penteada e no próprio edifício da Reitoria, referindo “estarmos perante um paradoxo, pois estamos a falar da mais jovem universidade do país, mas com instalações que nunca tiveram a necessária intervenção de manutenção dos edifícios”.

O candidato defendeu que para todos estes objetivos é necessária uma majoração de verbas provenientes do Orçamento de Estado, “que sejam adequadas a uma universidade periférica e Atlântica, que nunca pode ser encarada em pé de igualdade com as instituições de ensino superior sedeadas em território continental”.

Emanuel Gaspar considera “importante certificar cursos, reforçar a internacionalização da universidade e aproveitar o futuro hospital universitário para aumentar o número de anos do curso de Medicina que são lecionados na Madeira”. Sobre a nova residência universitária, lembra os projetos” nunca concretizados para a Quinta de São Roque, pertença da UMa”, e refere que “a atual residência, além de insuficiente, fica distante do polo da Penteada onde decorrem as aulas”.