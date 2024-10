As responsabilidades dos media na luta contra a pobreza foi o tema do painel que reabriu esta tarde o fórum que está a decorrer no salão nobre da Assembleia Regional.

A ideia de que os órgãos de comunicação social não são alheios às questões da pobreza foi partilhada pelos jornalistas intervenientes sob a moderação de Nicolau Fernandez.Marta Caires (SIC), Miguel Silva (diretor do JM) e Paulo Santos (RTP) falaram das dificuldades com que os jornalistas se debatem por vezes na abordagem do tema. Leia mais na edição impressa de quarta-feira.