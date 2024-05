Jorge Carvalho disse que o PSD “é o partido vencedor” das eleições legislativas antecipadas de hoje na Região e que agora caberá aos social-democratas encontrar “um processo de estabilidade para a governação da Região”.

A reação do conselheiro do PSD/Madeira surge momentos após a projeção da Universidade Católica para a RTP-Madeira, que atribui a vitória aos social-democratas. Nesta projeção à boca das urnas, o PSD terá entre 33% e os 38% dos votos, elegendo entre 16 a 21 deputados, o PS conseguirá entre 21% e 25%, elegendo 11 a 14 deputados, o JPP terá entre 16% e os 19%, conseguindo entre 7 a 10 deputados, o Chega terá entre 8% e os 11%, elegendo 3 a 5 parlamentares, o CDS chegará aos 2% a 5%, não indo além dos 1 a 2 deputados, a Iniciativa Liberal ficará pelos 1% a 3%, elegendo 1 deputado, o PAN terá 1% a 3%, elegendo entre 0 e 1 deputado, o BE terá 1% a 3%, conseguindo 0 a 1 deputado e, por fim, a CDU com a projeção de 1% a 3%, também não irá além dos 0 a 1 deputado. Com base nestes resultados e fazendo a primeira reação, Jorge Carvalho destacou que apesar de este ser o terceiro ato eleitoral em nove meses, a abstenção “mantém-se praticamente dentro das eleições anteriores”. Na leitura que faz, os madeirenses disseram que “o PSD continua a ser o partido em quem confiam para continuar a governar os destinos da Região”, resultando “uma maioria significativa à direita”.

Sobre a projeção do PSD, inferior ao que a coligação com o CDS conseguiu nas eleições de setembro, Carvalho respondeu que se as projeções feitas para o PSD fossem somadas às do CDS, seria “possível obter um resultado idêntico” ao do ano passado. Ainda assim, disse ser “prematuro” avançar com cenários de governação, até porque as esquerdas juntas ainda podem obter mais deputados, segundo a projeção. “É melhor aguardar”, afirmou. Jorge Carvalho reconhece que as projeções evidenciam um “desgaste” do PSD, mas sublinha que também o PS continua a ser “um partido sem soluções” para os madeirenses.