Bom dia e bom fim de semana!

- Começa às 9h00 o último dia encontro de docentes de Educação Especial, sob o lema ‘(Re)construir a Escola Inclusiva: desafios e oportunidades’. Pelas 11h00, Pedro Strecht, pedopsiquiatra, aborda ‘Perturbações de ansiedade e impacto em meio escolar’.

- Pelas 11h30, no MadeiraShopping, na Praça Central, no piso 0, assista às Ninfas do Atlântico, ensemble vocal feminino, sob a direção artística de Zélia Gomes, integrado no Ciclo de Concertos do Conservatório. A entrada é livre.

- No Funchal, junto ao Palácio da Justiça, a partir das 14h30, os Oficiais de Justiça promovem uma manifestação.

- Às 15h00, no Palácio de São Lourenço, representante da República para a Região, Ireneu Barreto, profere uma declaração pública.

- Das 15h00 às 20h00, para o público em geral, no Nini Design Center, Funchal, visite o ‘2.º Encontro P&Q Vinhos e Espirituosos’ promovido pela Páginas & Quadrículas. Contudo, a manhã, entre as 10h00 e as 13h00, é dedicada aos profissionais da restauração e hotelaria.

- A 33.ª edição da Exposição Regional da Anona no Faial abre portas às 17h00.

- A Capela da Fundação Princesa Dona Maria Amélia acolhe, pelas 18h00, o recital de flauta transversal, marimba e harpa, apresentado pela Orquestra Clássica da Madeira.

- O ‘Guião para um País Possível’, de Sara Barros Leitão, sobe ao palco do Teatro Municipal Baltazar Dias, às 18h00.

- Às 20h30, no Restaurante do Forte, o jantar temático com os chefs Tiago Moutinho, Jorge Barros e Roberto Barros. A iniciativa faz parte do ‘2.º Encontro P&Q Vinhos e Espirituosos’.