Bom dia!

- A partir das 9h00, na Assembleia Legislativa da Madeira, realiza-se a sessão plenária desta terça-feira, a primeira desta semana. A ordem de trabalhos conta com 22 pontos.

- Ocorre entre as 9h30 e as 12h30, no Gare Marítima dos Portos do Funchal, o seminário: Um Mar de Oportunidades.

- O presidente do Governo Regional visita, pelas 11h00, no Caniçal, a segunda central de baterias instalada na Madeira pela EEM, após a central de baterias da Vitória.

- O Mercado Municipal dos Lavradores acolhe, às 12h00, a apresentação do programa de celebrações natalícias do Município do Funchal: ‘Natal no Funchal’.

- Reúne-se às 14h30, no Parlamento regional, a 3.ª Comissão Especializada Permanente de Ambiente, Clima e Recursos Naturais, para a audição parlamentar com os representantes da Coopescamadeira – Cooperativa da Pesca do Arquipélago da Madeira, Jacinto da Silva e Lisandra.

- Às 14h30, no Centro Cultural e de Investigação do Funchal (CCIF), decorre o evento ‘CIVITAS PEER STUDY’.

- Pelas 15h00, no auditório da Escola Básica e Secundária de Santa Cruz, realiza-se a cerimónia de homenagem às vítimas de acidentes e crimes rodoviários, à Polícia de Segurança Pública e às Equipas de Emergência Médica, no âmbito do Dia Mundial em Memória das Vítimas da Estrada – 17 de novembro.