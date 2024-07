O Programa de Governo volta hoje ao Parlamento e pode ser votado esta semana, sendo este o tema do momento e que faz a manchete na edição desta terça-feira do JM.

No final da reunião com o Chega, Jorge Carvalho mostrou confiança na aprovação, mas Miguel Castro mantém a dúvida. Já no âmbito das comemorações do Dia da Região, José Manuel Rodrigues criticou o “bloqueio” da Oposição no que diz desrespeitar o povo.

A imagem da capa de hoje é de Cristiano Ronaldo e diz respeito ao Portugal - Eslovénia, jogo no qual a “lotaria deu absolvição”. Portugal pode agradecer ao guardião Diogo Costa a passagem aos quartos de final do Europeu, intransponível no desempate por penáltis. Ronaldo desperdiçou uma grande penalidade no prolongamento, ficou em lágrimas, mas foi eficaz na fase decisiva e pediu perdão pelo desacerto.

A adição de 30 quilómetros de trilhos classificados é outro assunto em destaque na edição de hoje. A Madeira disponibiliza mais nove percursos pedestres recomendados, a maioria dos quais surgem na zona do Rabaçal, incluídos na rede Natura 2000. Merece saliência o PR 24, no Paul da Serra, denominado de Glaciar do Planalto, que se diferencia pela relevância geológica em vários locais. A ler na página 6.

No que a festas diz respeito, saiba que Bonnie Tyler é cabeça de cartaz das Festas de São Vicente. Conheça o programa completo nesta edição.

No JM de hoje, leia ainda sobre as corbelhas, que fizeram parte dos casamentos de muitos.