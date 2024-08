Bom dia!

As contas da Guarda Nacional Republicana dão ainda maior dimensão à entrada ilegal de animais na Madeira. A grande maioria são aves, mas também há registo de macacos e furões. Todos os casos são encaminhados para o Instituto das Florestas e Conservação da Natureza. Manuel Filipe explica ao JM as limitações existentes. Ordem dos Veterinários desconhece outros casos.

Esta é a notícia que faz a manchete de hoje do seu JM, numa Primeira Página que destaca estacionamento a quatro euros por hora. Preçário será aplicado a turistas e madeirenses que queiram deixar o carro no Pico do Areeiro. Quem optar pelos parques mais distantes, pagará dois euros por hora. Rafaela Fernandes revela ao Jornal que a decisão foi acertada com operadores turísticos.

Saiba ainda que guias denunciam lixo a mais. Dirigente sindical fala em demoras na recolha em diversos pontos de visita obrigatória e compara quadro atual ao que acontecia nos anos 80.

Preços voltam a subir na Madeira é outro assunto de relevo. Agravamento ocorre sobretudo nos serviços de restaurantes, hotéis e comunicações.

Saiba também que Câmara da Ribeira Brava segura IMI na taxa mínima e que São Jorge debate gentes e raízes. Evento abre hoje com o secretário das Finanças e o presidente da Câmara de Santana.

Não perca ainda a animação. Santana recebe artistas de renome. A’Norte começa sexta-feira e conta com Xutos, Bispo, Rich & Mendes e Diego Miranda.

Já no Funchal, Diana Duarte promete emoção no âmbito do Dia da Cidade.

Tudo isto e muito mais no seu JM desta terça-feira!