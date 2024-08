Bom dia!

A autarca do Funchal não desfaz dúvidas em torno da eventual candidatura às eleições no próximo ano, mas vinca que a sua decisão “não depende de nada nem de ninguém”. Em entrevista ao JM e à rádio JM FM no âmbito dos 516 anos da cidade, não se esquece de Pedro Calado, em quem continua a “confiar plenamente”. Declara o sucesso da estratégia para os sem-abrigo e anuncia a implementação da teleconsulta e a oferta de 20 euros por mês para os idosos andarem de táxi.

Esta é a notícia que faz a manchete de hoje do seu JM, numa Primeira Página que destaca o fogo imparável. Os incêndios continuam a assustar a população. Até ao final da noite, a maior preocupação centrava-se no Curral das Freiras. Os oito mil hectares de área ardida já superam os fogos de outubro do ano passado.

Saiba ainda que revolta de 150 pessoas obriga a intervenção policial no aeroporto da Madeira e não perca as Ocorrências com dois temas em destaque: Corpo de condutor resgatado no mar do Porto Santo; Homem espancado com barra de ferro na Cancela.

