A Câmara Municipal do Funchal aprovou, hoje, em Reunião de Câmara, a abertura de procedimentos concursais para o recrutamento de trabalhadores. São 60 vagas em diversas áreas, como explicou Cristina Pedra.

“São 60 trabalhadores», desde bate-chapas a electricistas, passando por técnico de apoio à gestão e também de secretariado, entre outras áreas, o que significa que a CMF continua a investir nos recursos humanos e na valorização das condições de trabalho”, sempre com o objetivo de os serviços municipais darem as melhores respostas aos munícipes.

Além desta aprovação, a presidente da CMF destacou a aprovação de “70 mil euros a diversas entidades”, na área do desporto, verba que contempla o apoio de 20 euros por atleta até aos 15 anos.

Cristina Pedra abordou ainda a reunião da próxima terça-feira em que será apresentado pela PSP ao Conselho Municipal de Segurança o RASI (Relatório Anual de Segurança Interna).

Relatório Anual de Segurança Interna apresentado na terça-feira: indicadores são mais favoráveis à Região

Nesta reunião, que decorre na Sala da Assembleia Municipal da CMF, também será dada “nota do ponto de situação do concurso de videovigilância”, explicou.

Sobre o assunto do RASI, a autarca salientou que os indicadores mostram um destaque dos crimes de violência doméstica, ligados ao álcool, e ilícitos criminais ligados à condução, bem como dos crimes ligados a burlas tecnológicas, sendo que “os outros indicadores são mais favoráveis”.

Aliás, como se pode verificar no RASI, já disponível on-line na criminalidade violenta e participada houve uma diminuição de 17,8% na Região, sendo que no geral das participações, também a Madeira foi das zonas do país que menos subiu.