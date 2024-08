Bom dia!

- Pelas 15h00, no salão nobre da Câmara Municipal do Funchal, é apresentada a 21.ª Regata de Canoas Tradicionais do Funchal.

- Decorre às 16h00, na Blandy’s Wine Lodge, Avenida Arriaga, 28, a apresentação da Festa do Vinho da Madeira.

- Às 19h00, na Galeria Anjos Teixeira, Rua João de Deus, Funchal, tem lugar uma sessão ‘Leituras de Abril’ com o escritor José Viale Moutinho e com Leonor Coelho, professora da Universidade da Madeira.

- Realiza-se a partir das 19h00, em São Roque do Faial, o XX Encontro de Emigrantes, com a missa seguida de animação musical.

- Nos jardins do Centro Cívico em São Martinho, a partir das 20h00, o XXVI Festival de Folclore.

- Na Avenida do Mar e das Comunidades Madeirenses, no Cais 8, realiza-se, às 21h00, a Gala Internacional de Folclore Manuel Ferreira Pio. O desfile dos grupos é às 20h30, com saída de vários pontos da cidade.

- Nas Festas de São Vicente, a animação arranca às 21h00 com o grupo Lordes Com’vida; segue-se Slow J; DJs Insert Coin, Paul Garrix e por fim o Nélio Fabrício.

- Continua na Casa da Cultura de Santa Cruz, Quinta do Revoredo, às 21h30, o Festival SantaCurtas. A sessão é precedida por um concerto de Jazz com Énia Caires.

- Na Ponta do Sol, às 21h30, ocorre a arruada com os grupos de folclore pelas ruas da vila. Depois, no Largo do Pelourinho, às 23h00, o som fica a cargo do DJ Andy Lux