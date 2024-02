‘Tempos de Hortifruticultura 2024’, evento organizado pelo Centro de Desenvolvimento e Inovação Sociocultural e Agroflorestal (CDISA) Quinta Leonor, decorrerá na freguesia do Jardim da Serra, entre hoje e dia 15 de março.

A iniciativa integra várias atividades, sendo que no âmbito da Agricultura Biológica haverá a enxertia de árvores de fruto nos pomares dos agricultores; ações de demonstração; e a realização de atividades pedagógicas destinadas aos alunos do primeiro ciclo.

O evento conta também com uma atividade comunitária que consistirá na sementeira de cereais regionais (trigo cevada e centeio) e com uma mesa redonda, na qual se procurará responder à pergunta’o que dizem as cerejeiras...?’. “Refira-se que estas árvores se encontram em processo de erosão, devido aos efeitos negativos das alterações climáticas”, aponta a organização.

Através destas atividades, o evento visa “atingir os seguintes objetivos: sensibilizar a população para a necessidade de produzir e de consumir bens saudáveis, nomeadamente, através das práticas de agricultura biológica; preservar e reproduzir o património genético, no domínio da fruticultura e dos cereais regionais e participar no processo de busca de soluções para os problemas que, de modo intenso e crescente, continuam a afetar a agricultura em geral e em particular os pomares de cerejeiras”.

As inscrições para estas atividades são gratuitas e podem ser efetuadas na Junta de Freguesia do Jardim da Serra ou através do e-mail seguinte: cdisa2022@gmail.com.

Este evento tem, entre outros, o apoio da Câmara Municipal de Câmara de Lobos, da Secretaria Regional de Agricultura e Ambiente, da Junta de Freguesia do Jardim da Serra e da Paróquia de São Tiago.