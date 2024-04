O presidente do Governo Regional reiterou que, logo que o Orçamento seja aprovado, o estatuto da remuneração dos bombeiros será atualizado. Garantiu também que o seu Executivo continuará a dotar todo o suporte para um serviço de proteção civil moderno e eficaz. Este objetivo não é retórico. É efetivo, conforme sublinhou Miguel Albuquerque.

Desde 2019, as associações de bombeiros voluntários e a Cruz Vermelha tiveram apoios na ordem dos 12 milhões de euros, como adiantou. Albuquerque que falava após a cerimónia de assinatura de contratos-programa com sete associações humanitárias dos bombeiros, no Serviço Regional de Proteção Civil, abordou a questão da manutenção do helicóptero, que tem sido assegurada pelo Governo Regional e também falou do dinheiro investido em formação.